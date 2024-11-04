В Одесі судитимуть чоловіка, який жорстоко зарізав таксиста

Місце вбивства таксиста. Фото: поліція Одещини

Чоловік накинувся на таксиста, бо той відмовив йому з друзями у поїздці. Бійка закінчилася загибеллю водія. Нападнику загрожує значний тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 4 листопада.

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Бійка через місце у таксі

Подія сталася на вулиці Дмитра Донського. Нетвереза компанія викликала таксі. Приїхав водій, але відмовився везти людей, адже їх було п'ятеро, а місць у машині чотири. Це обурило одного з клієнтів. Він вдарив таксиста кулаком в обличчя, коли той перебував за кермом. Шофер вибіг з машини, розпочалася бійка. Захищаючись, водій дістав дерев'яну биту й вдарив їй опонента. Потім він впустив биту, а нападник декілька разів вдарив його ножем у груди та живіт. Потерпілий помер на місці.

Що загрожує підозрюваному

Поліцію викликала місцева мешканка, яка стала свідком бійки. Сам нападник намагався втекти, але його затримали патрульні та перехожі. Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. Якщо суд визнає його винним, нападнику загрожує до 15 років ув'язнення.

Інші вбивства на Одещині

Нагадаємо, сімейне свято на Одещині закінчилося стріляниною. Молодик, який приїхав з-за кордону у гості до родичів, посварився з рідним дядьком і застрелив його впритул у голову.

Також на Одещині жорстоко побив господаря руками і ногами й залишив його у подвір'ї без ознак життя.