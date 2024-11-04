В Одессе будут судить мужчину, жестоко зарезавшего таксиста

Место убийства таксиста. Фото: полиция Одесчины

Мужчина набросился на таксиста, потому что тот отказал ему с друзьями в поездке. Драка закончилась гибелью водителя. Нападающему грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 4 ноября.

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Драка из-за места в такси

Событие произошло на улице Дмитрия Донского. Нетрезвая компания вызвала такси. Приехал водитель, но отказался везти людей, так как их было пятеро, а мест в машине четыре. Это возмутило одного из клиентов. Он ударил таксиста кулаком в лицо, когда тот находился за рулем. Шофер выбежал из машины, началась потасовка. Защищаясь, водитель достал деревянную биту и ударил ей оппонента. Затем он уронил биту, а нападающий несколько раз ударил его ножом в грудь и живот. Потерпевший скончался на месте.

Что грозит подозреваемому

Полицию вызвала местная жительница, ставшая свидетелем потасовки. Сам нападавший пытался скрыться, но его задержали патрульные и прохожие. В настоящее время он находится под стражей. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Если суд признает его виновным, нападающему грозит до 15 лет тюрьмы.

Другие убийства в Одесской области

Напомним, семейный праздник в Одесской области закончился стрельбой. Молодой человек, который приехал из-за границы в гости к родственникам, поссорился с родным дядей и застрелил его в упор в голову.

Также в Одесской области жестоко избил хозяина руками и ногами и оставил его во дворе без признаков жизни.