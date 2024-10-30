На Одещині молодик впритул стріляв у свого дядька

Поліцейські затримали підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Мешканка одного із сіл Лиманської громади зібрала свою велику сім'ю на свято. Застілля завершилося стріляниною. Один з родичів опинився у лікарні, інший — під вартою.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 30 жовтня.

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Стріляв упритул

Серед гостей родинного свята був 20-річний громадянин сусідньої держави, небіж господині. Під час застілля він посварився з 46-річним дядьком. Сварка переросла у бійку. Старший чоловік хотів уникнути конфлікту й пішов додому. Але молодик наздогнав його і декілька разів вистрелив упритул у голову родича з пневматичного пістолета.

Що з'ясувала поліція

Як виявилося, зброю хлопець встиг придбати в Україні. Пістолет вилучили на експертизу. Нападнику повідомили про підозру у замаху на вбивство. Суд помістив його під варту з правом вийти під заставу у 280 тис. грн. Якщо провину молодика доведуть, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, чоловік, який влаштував стрілянину на вулиці Дмитра Донського в Одесі, вийшов під заставу. Також у Миколаївській області військовий заради розваги стріляв у себе на подвір'ї зі зброї, яку незаконно привіз з частини.