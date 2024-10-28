На Миколаївщині військовий стріляв у подвір'ї

Пістолет Макарова з набоями. Фото: ілюстративне/Мілітарний

Капітан самовільно залишив місце служби, взяв з собою зброю, а потім влаштував стрілянину у себе на подвір'ї. Суд вирішив суворо його не карати.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області.

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Подробиці справи

На лаві підсудних виявився командир мотопіхотної роти. За даними слідства, він самовільно залишив пункт тимчасової дислокації частини. З собою він забрав пістолет Макарова, автомат Калашникова та набої до них. Зброю військовий привіз додому. Перебравши алкоголю, чоловік вирішив постріляти у себе у подвір'ї.

Вирок суду

Свою провину капітан повністю визнав. Суддя замінив йому чотири роки ув'язнення одним роком іспитового строку. Зазначимо, що раніше військовий не мав проблем із законом і виховує неповнолітню дитину.

Нагадаємо, у Бердичеві місцевий мешканець влаштував бійку з поліцейським у будівлі ТЦК. Його засудили до обмеження волі. Також в Одесі винесли вирок військовому, який скоїв ДТП.