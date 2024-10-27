Військовослужбовця засудили за ДТП у стані сп’яніння – деталі вироку суду

Молот судді. Фото ілюстративне: pexels

Одеський районний суд виніс вирок військовослужбовцю, який у стані алкогольного сп’яніння керував автомобілем та спричинив ДТП. Унаслідок аварії пасажир, який їхав із солдатом, отримав травми середньої тяжкості.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Комінтернівського районного суду Одеської області.

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться, що 06 липня 2024 року військовослужбовець-розвідник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Солдат на автомобілі перевищив швидкість та допустив з’їзд з дороги, зіткнувшись з бетонною опорою. Удар спричинив травми середньої тяжкості пасажиру.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що вживав алкоголь на березі Тилигульського лиману, після чого вирішив сісти за кермо. За висновком експертизи, рівень алкоголю в його крові становив 2 проміле. Пасажир, який постраждав у ДТП, не має претензій до винуватця, оскільки той повністю відшкодував збитки.

Яке покарання

Суд врахував, що обвинувачений раніше не мав кримінальних записів, розкаявся та відшкодував завдану шкоду, однак внаслідок порушення правил дорожнього руху йому призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі з обов’язковим позбавленням права на водіння строком на три роки. Також винуватця зобов’язали покрити витрати на судові експертизи.

Нагадаємо, в Одесі засудили працівника ТЦК, який вимагав хабарі. Також одесит звернувся до суду через те, що ТЦК не розглянув його заяву про відстрочку від мобілізації.