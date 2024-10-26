В Одесі командир взводу оштрафований за хабар

Київський райсуд Одеси. Фото: ki.od.court.gov.ua

Суд Одеси визнав молодшого сержанта ЗСУ винним у вимаганні неправомірної вигоди для уникнення мобілізаційних дій. За злочинну діяльність він отримав штраф та обмеження в правах на службу.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського райсуду міста Одеси.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у травні 2024 року сержант звернувся до громадянина України з вимогою надати йому 4000 доларів США. В обмін на цю суму він обіцяв не здійснювати мобілізаційні дії стосовно громадянина, зокрема не вручати йому повістку. Надалі, 6 червня, під час особистої зустрічі поблизу Меморіалу героїчної оборони Одеси він отримав від цього громадянина 1000 доларів США, а через п’ять днів повторив дію. Проте його злочинну діяльність виявили та затримали правоохоронці, вилучивши гроші на місці.

Яке покарання

Суд кваліфікував дії військовослужбовця за статтею 368 КК України, яка передбачає покарання за отримання неправомірної вигоди. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, щиро покаявся, зазначивши, що зловживання відбулося під впливом корисливих мотивів та спокуси. Водночас обставини, що пом’якшують покарання, зокрема його визнання провини, стан здоров'я та наявність утриманців, суд врахував при призначенні вироку.

Чоловік отримав штраф у розмірі 80 750 гривень та позбавлений права обіймати посади у військових структурах, пов’язаних з мобілізаційними процесами, протягом наступних двох років.

Нагадаємо, на Одещині судили військового, який зберігав набої вдома. Також одесит звернувся до суду через те, що ТЦК не розглянув його заяву про відстрочку від мобілізації.