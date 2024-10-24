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Одеситу відмовили у відстрочці від мобілізації — що вирішив суд

24 жовтня 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит судився з ТЦК через відмову у відстрочці
Будівля Одеського окружного адмінсуду. Фото: суд
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловік декілька разів подавав до ТЦК заяву про відстрочку від мобілізації, адже мав доглядати за хворою матір'ю. Відповіді він так і не отримав. Тоді військовозобов'язаний звернувся з позовом до суду.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Одеського окружного адміністративного суду

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Подробиці справи

Чоловік сам прийшов до ТЦК, написав заяву про відстрочку і подав всі належні документи, у тому числі медичні довідки, які підтверджують необхідність догляду за матір'ю. Працівник установи повернув йому всі папери, крім військового квитка, і направив проходити ВЛК. Позивач попросив розглянути заяву або хоча б повернути йому копію із відміткою про реєстрацію. Йому відмовили. Після цього військовозобов'язаний надіслав документи до ТЦК звичайною та електронною поштою, але відповіді так і не отримав.

Що вирішив суд

Суддя визнав протиправною бездіяльність ТЦК і зобов'язав установу розглянути заяву чоловіка. Також установа має відшкодувати військовозобов'язаному 1,2 тис. грн судового збору.  

Водночас суддя зауважив, що позивач не навів ніяких доказів, що під час візиту до терцентру йому відмовили у розгляді заяви. Тому частину позову про визнання незаконною відмови суд не задовольнив.
 
Нагадаємо, на Одещині мобілізований поскаржився на те, що ВЛК недбало і занадто швидко його оглянула. Також в Одесі судили чоловіка, який намагався налагодити бізнес, друкуючи фальшиві довідки про інвалідність. 

Одеса відстрочка мобілізація судові рішення Новини Одеси

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