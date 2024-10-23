В Одесі військовий оскаржив рішення ВЛК у суді — рішення

Військовий проходить ВЛК. Фото: ілюстративне/Армія.Інформ

Чоловіка мобілізували до війська і призначили заступником командира взводу у навчальному батальйоні. Проте він вважає, що це незаконно, адже ВЛК недбало його оглянула. Довести свою правоту він намагався у суді.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з ухвали Одеського окружного адміністративного суду.

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Подробиці справи

Чоловік звернувся до суду з позовом про скасування довідки ВЛК, якою він був визнаний придатним до військової служби. За словами військового, медики надто швидко провели огляд і не врахували скарг на стан здоров'я. Позивач додав, що є єдиним, хто може доглядати за власною матір'ю.

Втім, жодних доказів проблем зі здоров'ям або необхідності догляду за матір'ю чоловік не надав. Тому суддя відмовив йому у забезпеченні позову. Щоправда, військовий може оскаржити ухвалу в апеляційному суді.

Як оскаржити рішення ВЛК

Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії в досудовому порядку, необхідно:

написати заяву/скаргу особи про непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути зазначене рішення вищою ВЛК;

долучити до заяви усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка.

Заяву та документи необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення.

Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка, який на замовлення друкував фальшиві довідки про інвалідність.

Також на Одещині винесли вирок нацгвардійцю, який привіз з фронту додому боєприпаси і тримав їх у власній автівці.