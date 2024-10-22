Одесит на замовлення друкував довідки про інвалідність

Лікар видає довідку. Фото: ілюстративне/"Охорона праці і пожежна безпека"

Мешканець Одеси за 4 тис. доларів виготовив підроблені військовий квиток і посвідчення людини з інвалідністю. Коли він передавав фальшиві документи покупцю, його затримали працівники СБУ.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Приморського райсуду.

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Деталі справи

Підсудний отримав від клієнта завдаток у 2 тис. доларів. Після цього в одному з комп'ютерних клубів Одеси він завантажив з інтернету бланки з печаткою довідки про інвалідність ІІ групи, військового квитка, пенсійного посвідчення і довідки переселенця. В усі ці документи чоловік власноруч надрукував дані покупця.

Решту грошей обвинувачений мав отримати при передачі документів.

Що вирішив суд

Свою провину чоловік визнав повністю й уклав про це угоду з прокурором. Також суд врахував, що у нього троє неповнолітніх дітей, раніше він не мав проблем із законом і жертвує гроші ЗСУ. Тому суддя звільнив його від покарання (п'яти років ув'язнення), призначивши два роки випробувального строку.

Нагадаємо, нацгвардієць з Одещини привіз додому з фронту цілий набір патронів і гранат.

Також в Одеській області засудили військового за поширення секретної інформації про роботу ППО.