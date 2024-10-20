Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації arrow

Військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації

20 жовтня 2024 22:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Військовослужбовець з Одещини засуджений за розповсюдження секретної інформації
Біляївський районний суд Одеської області. Фото: bl.od.court.gov.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Військовослужбовець з Одещини, уродженець села Росіянівка, отримав рік службового обмеження за розповсюдження секретної інформації. Чоловік сфотографував екран ППО і відправив у Telegram.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Біляївського районного суду Одеської області.

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався 28 липня 2024 року, коли чоловік, перебуваючи на бойовому чергуванні в селі Усатове, під час повітряної тривоги сфотографував екран системи протиповітряної оборони "Віраж-ППО". Надалі він передав ці знімки через мобільний додаток Telegram до групового чату.

"Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся у вчиненому. Він підтвердив, що розумів небезпеку розповсюдження цієї інформації та визнав, що діяв з прямим умислом", — йдеться у матеріалах суду.

Під час судового засідання військовий висловив бажання продовжити службу в Збройних силах України, виконавши свій громадянський обов'язок. 

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом) та замінив один рік позбавлення волі на службове обмеження строком на один рік.

Нагадаємо, на Одещині покарали військовослужбовця, який залишив службу, щоб допомагати матері. Також на Одещині підприємцю подарували підроблений білий квиток.

Одеса військова служба судові рішення Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:44 Джерело повідомило, що Шахтар продовжив контракт з Криськівим

Термінова новина

23:35 Ракетна атака на Кривий Ріг — в ОВА повідомили подробиці обстрілу

Термінова новина

23:34 На Київщині лунають вибухи — повідомляють про атаку "шахедів"

23:12 Росія атакувала Харків КАБами — кількість постраждалих зросла

23:09 Зурабішвілі зробила заяву щодо спільного майбутнього Грузії та України

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

23:08 У Кривому Розі прогримів вибух — що відомо про ракетний удар

23:06 Трансферна вартість Маліновського продовжує бити особисті антирекорди

22:52 У Харкові зросла кількість постраждалих — подробиці від мера

22:39 Сирський опублікував кадри знищення російської техніки на фронті — відео

22:39 Генпрокурор назвав реальне число прокурорів з інвалідністю на Хмельниччині

23:44 Джерело повідомило, що Шахтар продовжив контракт з Криськівим

Термінова новина

23:35 Ракетна атака на Кривий Ріг — в ОВА повідомили подробиці обстрілу

Термінова новина

23:34 На Київщині лунають вибухи — повідомляють про атаку "шахедів"

23:12 Росія атакувала Харків КАБами — кількість постраждалих зросла

23:09 Зурабішвілі зробила заяву щодо спільного майбутнього Грузії та України

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

23:08 У Кривому Розі прогримів вибух — що відомо про ракетний удар

23:06 Трансферна вартість Маліновського продовжує бити особисті антирекорди

22:52 У Харкові зросла кількість постраждалих — подробиці від мера

22:39 Сирський опублікував кадри знищення російської техніки на фронті — відео

22:39 Генпрокурор назвав реальне число прокурорів з інвалідністю на Хмельниччині

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку