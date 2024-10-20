Військовослужбовець з Одещини засуджений за розповсюдження секретної інформації

Біляївський районний суд Одеської області. Фото: bl.od.court.gov.ua

Військовослужбовець з Одещини, уродженець села Росіянівка, отримав рік службового обмеження за розповсюдження секретної інформації. Чоловік сфотографував екран ППО і відправив у Telegram.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Біляївського районного суду Одеської області.

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Деталі справи

Інцидент стався 28 липня 2024 року, коли чоловік, перебуваючи на бойовому чергуванні в селі Усатове, під час повітряної тривоги сфотографував екран системи протиповітряної оборони "Віраж-ППО". Надалі він передав ці знімки через мобільний додаток Telegram до групового чату.

"Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся у вчиненому. Він підтвердив, що розумів небезпеку розповсюдження цієї інформації та визнав, що діяв з прямим умислом", — йдеться у матеріалах суду.

Під час судового засідання військовий висловив бажання продовжити службу в Збройних силах України, виконавши свій громадянський обов'язок.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом) та замінив один рік позбавлення волі на службове обмеження строком на один рік.

Нагадаємо, на Одещині покарали військовослужбовця, який залишив службу, щоб допомагати матері. Також на Одещині підприємцю подарували підроблений білий квиток.