Военнослужащий из Одесской области осужден за распространение секретной информации

Беляевский районный суд Одесской области Фото: bl.od.court.gov.ua

Военнослужащий из Одесской области, уроженец села Россияновка, получил год служебного ограничения за распространение секретной информации. Мужчина сфотографировал экран ПВО и отправил его в Telegram.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Беляевского районного суда Одесской области.

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Детали дела

Инцидент произошел 28 июля 2024, когда мужчина, находясь на боевом дежурстве в селе Усатово, во время воздушной тревоги сфотографировал экран системы противовоздушной обороны "Вираж-ПВО". В дальнейшем он передал эти снимки через мобильное приложение Telegram групповому чату.

"Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он подтвердил, что понимал опасность распространения этой информации и признал, что действовал с прямым умыслом", — говорится в материалах суда.

Во время судебного заседания военный выразил желание продлить службу в Вооруженных силах Украины, исполнив свой гражданский долг.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом) и заменил год лишения свободы на служебное ограничение сроком на один год.

Напомним, в Одесской области наказали военнослужащего, который оставил службу, чтобы помогать матери. Также в Одесской области предпринимателю подарили поддельный белый билет.