Военнослужащий из Одесской области осужден за распространение секретной информации

Военнослужащего из Одесчины осудили за распространение секретной информации
Военнослужащий из Одесской области, уроженец села Россияновка, получил год служебного ограничения за распространение секретной информации. Мужчина сфотографировал экран ПВО и отправил его в Telegram.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Беляевского районного суда Одесской области.
Детали дела
Инцидент произошел 28 июля 2024, когда мужчина, находясь на боевом дежурстве в селе Усатово, во время воздушной тревоги сфотографировал экран системы противовоздушной обороны "Вираж-ПВО". В дальнейшем он передал эти снимки через мобильное приложение Telegram групповому чату.
"Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он подтвердил, что понимал опасность распространения этой информации и признал, что действовал с прямым умыслом", — говорится в материалах суда.
Во время судебного заседания военный выразил желание продлить службу в Вооруженных силах Украины, исполнив свой гражданский долг.
Что решил суд
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом) и заменил год лишения свободы на служебное ограничение сроком на один год.
Напомним, в Одесской области наказали военнослужащего, который оставил службу, чтобы помогать матери. Также в Одесской области предпринимателю подарили поддельный белый билет.
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