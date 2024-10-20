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Военнослужащего из Одесчины осудили за распространение секретной информации

20 октября 2024 22:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Военнослужащий из Одесской области осужден за распространение секретной информации
Беляевский районный суд Одесской области Фото: bl.od.court.gov.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Военнослужащий из Одесской области, уроженец села Россияновка, получил год служебного ограничения за распространение секретной информации. Мужчина сфотографировал экран ПВО и отправил его в Telegram.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Беляевского районного суда Одесской области.

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Детали дела

Инцидент произошел 28 июля 2024, когда мужчина, находясь на боевом дежурстве в селе Усатово, во время воздушной тревоги сфотографировал экран системы противовоздушной обороны "Вираж-ПВО". В дальнейшем он передал эти снимки через мобильное приложение Telegram групповому чату.

"Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он подтвердил, что понимал опасность распространения этой информации и признал, что действовал с прямым умыслом", — говорится в материалах суда.

Во время судебного заседания военный выразил желание продлить службу в Вооруженных силах Украины, исполнив свой гражданский долг.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом) и заменил год лишения свободы на служебное ограничение сроком на один год.

Напомним, в Одесской области наказали военнослужащего, который оставил службу, чтобы помогать матери. Также в Одесской области предпринимателю подарили поддельный белый билет.

Одесса военная служба судебные решения Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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