Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині підприємцю подарували підроблений білий квиток — що вирішив суд arrow

На Одещині підприємцю подарували підроблений білий квиток — що вирішив суд

18 жовтня 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мешканець Одещини показав працівнику СБУ фальшивий білий квиток
Чоловік тримає військовий квиток. Фото: Армія.Інформ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець села Калачівка показав співробітнику СБУ фальшиві документи. Підробку виявили, і порушник опинився на лаві підсудних. Щоправда, покарали його досить м'яко.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

Читайте також:

Подробиці справи

На прикордонно-контрольному пості "Маяки" чоловік пред'явив працівнику СБУ тимчасовий військовий квиток і довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Перевіривши документи, правоохоронці виявили, що вони несправжні. 

У суді порушник розповів, що "білий квиток" йому буцімто подарував незнайомець. Особу дарувальника досудове розслідування не встановило.

Рішення суду

Суддя визнав чоловіка винним у підробленні документів. Водночас, суд врахував, що за місцем проживання обвинувачений характеризується позитивно, на обліку у нарколога чи психолога не перебуває й раніше судимостей не мав. Тому йому призначили штраф у 850 грн.

Згідно з матеріалами справи, підсудний є фізичною особою-підприємцем. 

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік ухилявся від мобілізації, виправдовуючи це необхідністю догляду за хворими родичами.

Також на Одещині ухилився від мобілізації батько двох малолітніх дітей.

ТЦК та СП мобілізація судові рішення СБУ Одеська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:43 Зеленський заявив, що моделі економічного бронювання несправедливі

22:33 На Волині чоловік блокував будівлю ТЦК — який вирок виніс суд

22:30 На Одещині підприємцю подарували підроблений білий квиток — що вирішив суд

22:26 Зеленський пояснив, кому Україна готова експортувати дрони

22:13 В Київ прийде різке похолодання — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

22:13 Вихідні принесуть заморозки та туман — синоптики попередили де буде найхолодніше

21:43 Доставка до ТЦК та мобілізація чоловіків не за місцем обліку — що треба знати

21:33 Бійці з КНДР екіпіруються на російських складах — шокуючі кадри

21:16 Повідомляв дані про місцеперебування військових ЗСУ — як суд покарав чоловіка

20:57 Єрмак зустрівся з представниками Європейської служби зовнішніх зв'язків

22:43 Зеленський заявив, що моделі економічного бронювання несправедливі

22:33 На Волині чоловік блокував будівлю ТЦК — який вирок виніс суд

22:30 На Одещині підприємцю подарували підроблений білий квиток — що вирішив суд

22:26 Зеленський пояснив, кому Україна готова експортувати дрони

22:13 В Київ прийде різке похолодання — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

22:13 Вихідні принесуть заморозки та туман — синоптики попередили де буде найхолодніше

21:43 Доставка до ТЦК та мобілізація чоловіків не за місцем обліку — що треба знати

21:33 Бійці з КНДР екіпіруються на російських складах — шокуючі кадри

21:16 Повідомляв дані про місцеперебування військових ЗСУ — як суд покарав чоловіка

20:57 Єрмак зустрівся з представниками Європейської служби зовнішніх зв'язків

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують