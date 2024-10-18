Мешканець Одещини показав працівнику СБУ фальшивий білий квиток

Чоловік тримає військовий квиток. Фото: Армія.Інформ

Мешканець села Калачівка показав співробітнику СБУ фальшиві документи. Підробку виявили, і порушник опинився на лаві підсудних. Щоправда, покарали його досить м'яко.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

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Подробиці справи

На прикордонно-контрольному пості "Маяки" чоловік пред'явив працівнику СБУ тимчасовий військовий квиток і довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Перевіривши документи, правоохоронці виявили, що вони несправжні.

У суді порушник розповів, що "білий квиток" йому буцімто подарував незнайомець. Особу дарувальника досудове розслідування не встановило.

Рішення суду

Суддя визнав чоловіка винним у підробленні документів. Водночас, суд врахував, що за місцем проживання обвинувачений характеризується позитивно, на обліку у нарколога чи психолога не перебуває й раніше судимостей не мав. Тому йому призначили штраф у 850 грн.

Згідно з матеріалами справи, підсудний є фізичною особою-підприємцем.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік ухилявся від мобілізації, виправдовуючи це необхідністю догляду за хворими родичами.

Також на Одещині ухилився від мобілізації батько двох малолітніх дітей.