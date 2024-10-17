На Одещині винесли вирок ухилянту

На Одещині батько двох маленьких дітей ухилився від мобілізації — що вирішив суд
Чоловік не з'явився до ТЦК і був оголошений у розшук. Навіть після цього він продовжував ухилятися від служби. Тепер йому доведеться платити штраф.
Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Красноокнянського райсуду Одеської області.
Деталі справи
Повістку чоловікові вручив особисто староста громади. Втім, до ТЦК він так і не з'явився. Його оголосили у розшук і через певний час затримали поліцейські. Військовозобов'язаному знову вручили повістку й направлення на ВЛК. Він підписав документи, але вдруге проігнорував вимогу.
Що вирішив суд
Підстав для відстрочки у чоловіка не було. Свою провину він повністю визнав і заявив, що кається у своєму вчинку. Суддя присудив йому штраф у 8,5 тис. грн.
Зазначимо, що підсудний ніде не працює, але має двох малолітніх дітей.
Нагадаємо, у Харкові військовозобов'язаний вимкнув телефон після відвідин ТЦК і ВЛК.
Також на Львівщині судили військового, який допоміг ухилянту отримати "білий квиток".
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