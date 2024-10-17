В Одесской области вынесли приговор уклонисту

Мужчина держит военный билет и повестку. Фото: Армія.Інформ

Мужчина не явился в ТЦК и был объявлен в розыск. Даже после этого он продолжал уклоняться от службы. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Красноокнянского райсуда Одесской области.

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Детали дела

Повестку мужчине вручил лично староста громады. Впрочем, в ТЦК он так и не явился. Его объявили в розыск и через некоторое время задержали полицейские. Военнообязанному снова вручили повестку и направление на ВВК. Он подписал документы, но вторично проигнорировал требование.

Что решил суд

Оснований для отсрочки у мужчины не было. Свою вину он полностью признал и заявил, что раскаивается в своем поступке. Судья присудил ему штраф в размере 8,5 тыс. грн.

Отметим, что подсудимый нигде не работает, но у него двое малолетних детей.

Напомним, в Харькове военнообязанный выключил телефон после посещения ТЦК и ВВК.

Также во Львовской области судили военного, который помог уклонисту получить "белый билет".