В Одесской области вынесли приговор уклонисту

На Одесчине отец двух маленьких детей уклонился от мобилизации — что решил суд
Мужчина не явился в ТЦК и был объявлен в розыск. Даже после этого он продолжал уклоняться от службы. Теперь ему придется платить штраф.
Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Красноокнянского райсуда Одесской области.
Детали дела
Повестку мужчине вручил лично староста громады. Впрочем, в ТЦК он так и не явился. Его объявили в розыск и через некоторое время задержали полицейские. Военнообязанному снова вручили повестку и направление на ВВК. Он подписал документы, но вторично проигнорировал требование.
Что решил суд
Оснований для отсрочки у мужчины не было. Свою вину он полностью признал и заявил, что раскаивается в своем поступке. Судья присудил ему штраф в размере 8,5 тыс. грн.
Отметим, что подсудимый нигде не работает, но у него двое малолетних детей.
Напомним, в Харькове военнообязанный выключил телефон после посещения ТЦК и ВВК.
Также во Львовской области судили военного, который помог уклонисту получить "белый билет".
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