Житель Одесской области показал работнику СБУ фальшивый белый билет

Мужчина держит военный билет. Фото: Армия.

Житель села Калачевка показал сотруднику СБУ фальшивые документы. Подлог обнаружили, и нарушитель оказался на скамье подсудимых. Правда, наказали его довольно мягко.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда.

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Подробности дела

На погранично-контрольном посту "Маяки" мужчина предъявил работнику СБУ временный военный билет и справку ВВК о непригодности к военной службе. Проверив документы, правоохранители обнаружили, что они ложны.

В суде нарушитель рассказал, что "белый билет" ему якобы подарил незнакомец. Личность дарителя досудебное расследование не установило.

Решение суда

Судья признал мужчину виновным в подделке документов. В то же время суд учел, что по месту жительства обвиняемый характеризуется положительно, на учете у нарколога или психолога не состоит и раньше судимостей не имел. Поэтому ему был назначен штраф в 850 грн.

Согласно материалам дела, подсудимый является физическим лицом-предпринимателем.

Напомним, в Полтавской области мужчина уклонялся от мобилизации, оправдывая это необходимостью ухода за больными родственниками.

Также в Одесской области уклонился от мобилизации отец двух малолетних детей.