На Одещині військовий отримав 5 років за самовільне залишення частини

Котовський міськрайонний суд Одеської області. Фото: kt.od.court.gov.ua

Військовослужбовця з Одещини, який самовільно залишив частину, щоб доглядати за хворою матір’ю, засудили до 5 років позбавлення волі. Солдат визнав провину і просив надати можливість служити для захисту України.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Котовського міськрайонного суду.

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Деталі справи

Влітку 2023 року військовослужбовець однієї з військових частин на Одещині самовільно залишив місце служби в Подільську. За його словами, він був змушений ухвалити це рішення через необхідність доглядати за матір’ю, яка залишилася одна і потребувала постійної допомоги. Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину та пояснив обставини свого вчинку. Військовослужбовець висловив бажання повернутися до служби у 28-й механізованій бригаді.

Яке покарання

Судом було взято до уваги його каяття, проте рішення було обґрунтоване тим, що військовий умисно порушив законодавство під час воєнного стану, що могло мати серйозні наслідки для безпеки держави. Військовослужбовець отримав вирок за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. Його засудили до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині підприємцю подарували підроблений білий квиток. Також на Одещині ухилився від мобілізації батько двох малолітніх дітей.