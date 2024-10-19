В Одесской области военный получил 5 лет за самовольное оставление части

Котовский горрайонный суд Одесской области. Фото: kt.od.court.gov.ua

Военнослужащего из Одесчины, самовольно покинувшего часть, чтобы ухаживать за больной матерью, приговорили к 5 годам лишения свободы. Солдат признал вину и просил предоставить возможность служить для защиты Украины.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Котовского горрайонного суда.

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Детали дела

Летом 2023 года военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области самовольно покинул место службы в Подольске. По его словам, он был вынужден принять это решение из-за необходимости ухаживать за матерью, которая осталась одна и нуждалась в постоянной помощи. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и объяснил обстоятельства своего поступка. Военнослужащий выразил желание вернуться в службу в 28-й механизированной бригаде.

Какое наказание

Судом было принято во внимание его раскаяние, однако решение было обосновано тем, что военный умышленно нарушил законодательство во время военного положения, что могло иметь серьезные последствия для безопасности государства. Военнослужащий получил приговор по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 5 годам заключения.

Напомним, в Одесской области предпринимателю подарили поддельный белый билет. Также в Одесской области уклонился от мобилизации отец двух малолетних детей.