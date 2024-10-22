Одессит по заказу печатал справки об инвалидности

Врач выдает справку. Фото: иллюстративное/"Охрана труда и пожарная безопасность"

Житель Одессы за 4 тыс. долларов изготовил поддельный военный билет и удостоверение человека с инвалидностью. Когда он передавал фальшивые документы покупателю, его задержали сотрудники СБУ.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского райсуда.

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Детали дела

Подсудимый получил от клиента задаток в 2 тыс. долларов. После этого в одном из компьютерных клубов Одессы он загрузил из интернета бланки с печатью справки об инвалидности ІІ группы, военного билета, пенсионного удостоверения и справки переселенца. Во все эти документы мужчина впечатал данные покупателя.

Остальные деньги обвиняемый должен был получить при передаче документов.

Что решил суд

Свою вину мужчина признал полностью и заключил об этом соглашение с прокурором. Также суд учел, что у него трое несовершеннолетних детей, раньше не было проблем с законом и он жертвует деньги ВСУ. Поэтому судья освободил его от наказания (пять лет тюрьмы), назначив два года испытательного срока.

Напомним, нацгвардеец из Одесской области привез домой с фронта целый набор патронов и гранат.

Также в Одесской области осужден военный за распространение секретной информации о работе ПВО.