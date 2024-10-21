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Нацгвардієць з Одещини привіз додому небезпечні трофеї — як його покарав суд

21 жовтня 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі судили військового, який привіз з фронту арсенал боєприпасів
Ручна граната РГО. Фото: ілюстративне/ukrmilitary.com
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Помічник гранатометника з Роздільної привіз додому із зони бойових дій майже чотири сотні бойових набоїв та гранати. Боєприпаси вилучила поліція, а солдат опинився на лаві підсудних

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Комінтернівського райсуду

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Подробиці справи

Підсудний служив помічником гранатометника у підрозділі Національної гвардії. Зачищаючи бойові позиції від окупаційних військ, він забрав собі в якості бойових трофеїв   373 патрони до автомата Калашникова, а також гранати — чотири РГО, три Ф-1 та одну М67. Боєприпаси він привіз додому і зберігав у своєму автомобілі. Весь цей арсенал вилучила поліція.

Що вирішив суд

Свою провину солдат повністю визнав. Враховуючи, що він є учасником бойових дій, раніше не мав проблем із законом і позитивно характеризується за місцем мешкання, суддя замінив йому три роки ув'язнення одним роком іспитового строку. Також гвардієць має оплатити витрати на експертизу боєприпасів на суму 5,3 тис. грн.  

Нагадаємо, військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації. Він сфотографував екран ППО і виклав у Telegram. 

Також на Одещині військовий залишив службу, бо хотів допомагати хворій матері.

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