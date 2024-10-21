В Одессе судили военного, привезшего с фронта арсенал боеприпасов

Ручная граната РГО. Фото: иллюстративное/ukrmilitary.com

Помощник гранатометчика из Раздельной привез домой из зоны боевых действий почти четыреста боевых патронов и гранаты. Боеприпасы изъяла полиция, а солдат оказался на скамье подсудимых.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Коминтерновского райсуда.

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Подробности дела

Подсудимый служил помощником гранатометчика в подразделении Национальной гвардии. Зачищая боевые позиции от оккупационных войск, он забрал себе в качестве боевых трофеев 373 патрона к автомату Калашникова, а также гранаты — четыре РГО, три Ф-1 и одну М67. Боеприпасы он привез домой и хранил в своем автомобиле. Весь этот арсенал изъяла полиция.

Что решил суд

Свою вину солдат полностью признал. Учитывая, что он является участником боевых действий, ранее не испытывал проблем с законом и положительно характеризуется по месту жительства, судья заменил ему три года заключения одним годом испытательного срока. Также гвардеец должен оплатить расходы по экспертизе боеприпасов на сумму 5,3 тыс. грн.

Напомним, военнослужащего из Одесской области осудили за распространение секретной информации. Он сфотографировал экран ПВО и выложил его в Telegram.

Также в Одесской области военный оставил службу, потому что хотел помогать больной матери.