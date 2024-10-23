В Одессе военный обжаловал решение ВВК в суде

Военный проходит ВВК. Фото: иллюстративное/Армія.Інформ

Мужчину мобилизовали в армию и назначили заместителем командира взвода в учебном батальоне. Однако он считает, что это незаконно, ведь ВВК небрежно осмотрела его. Доказать свою правоту он пытался в суде.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали по определению Одесского окружного административного суда.

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Подробности дела

Мужчина обратился в суд с иском об отмене справки ВВК, которой он был признан годным к военной службе. По словам военного, медики слишком быстро провели осмотр и не учли жалоб на состояние здоровья. Истец добавил, что единственный, кто может ухаживать за собственной матерью.

Впрочем, никаких доказательств проблем со здоровьем или необходимости ухода за матерью мужчина не предоставил. Потому судья отказал ему в обеспечении иска. Правда, военный может оспорить определение в апелляционном суде.

Как обжаловать решение ВЛК

Чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии в досудебном порядке, необходимо:

написать заявление/жалобу лица о несогласовании с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшим ВВК;

приобщить к заявлению все соответствующие медицинские документы, копию предварительного решения ВВК и копию военного билета.

Заявление и документы необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения.

Напомним, в Одессе судили мужчину, который по заказу печатал фальшивые справки об инвалидности.

Также в Одесской области вынесли приговор нацгвардейцу, который привез с фронта домой боеприпасы и держал их в собственном автомобиле.