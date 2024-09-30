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Відстрочка за доглядом за близькими буде, але є нюанс, — одеський юрист

30 вересня 2024 13:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чи можуть мобілізувати чоловіка, який доглядає хворого родича
Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: Армія.Інформ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Догляд за хворим членом родини дає право на відстрочку від служби в армії. Але поки триває оформлення документів, людину можуть мобілізувати. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару

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Що треба зробити 

Щоби оформити догляд за членом родини, потрібно зібрати повний пакет документів, а також провести комісію, яка має підтвердити факт догляду. Після цього слід звернутися до ТЦК із заявою для отримання відстрочки. Втім, ця процедура може бути досить тривалою і розтягнутися на кілька місяців. 

Чи можуть мобілізувати

За словами Олексія Шалару, поки всі формальності не виконані, відстрочка не діє.

"Тому не будьте так впевнені, що ви сьогодні подали, завтра вам розглянули. Якщо вас зупинили, у вас немає підстав для відстрочки, то все — це мобілізація", — зазначає правник.

Водночас, юрист наголосив, що такого військовозобовʼязаного не можуть одразу затримати — це незаконно. Уповноважені особи мають перевірити документи по базах і, у разі підтвердження відстрочки, відпустити його. 

Які документи потрібні

Для оформлення відстрочки за доглядом необхідно зібрати наступні папери:

  • документи, що підтверджують родинні зв’язки, наприклад, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює догляд, та свідоцтво про народження дружини (чоловіка); 
  • документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншим працездатним членом сім’ї, який зобов’язаний здійснювати догляд (висновок медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу іншого працездатного члена сім’ї в постійному догляді, довідка про смерть такого члена сім’ї, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім, або рішення суду про оголошення померлим, або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин); 
  • документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), у якому зазначаються відомості про наявність (відсутність) інших працездатних членів сім’ї, які могли б здійснювати такий догляд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи будуть мобілізувати багатодітних батьків.

Також ми писали про те, кого з одеситів у віці від 50 до 60 років можуть призвати до війська.

Одеса Одеська область мобілізація ТЦК та СП догляд

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