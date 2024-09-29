Чоловіків віком від 50 до 60 років не мобілізують, але є винятки — юрист

Військові розмовляють з чоловіком. Фото ілюстративне: ukrainian.us

Міноборони України підтвердило, що чоловіків віком від 50 до 60 років не мобілізуватимуть. Однак ті, хто має водійські права на вантажівки, можуть стати винятком.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Водіїв можуть мобілізувати

Адвокат пояснив, що відповідальні органи, зокрема Міністерство оборони України, підтвердили, що чоловіки у віці від 50 до 60 років не підлягають мобілізації. Однак існують певні нюанси, пов’язані з нестачею спеціалістів у Збройних силах України.

"Водії дуже потрібні у Збройних силах. Наприклад, буде розпорядження, щоб мобілізувати з 50 до 60 років водіїв фур, які мають категорію А, В, С. Але зараз його немає. Тому і чіпати таких чоловіків не будуть", — розповідає Олексій Шалару.

За його словами, ситуація щодо мобілізації водіїв у цьому віковому діапазоні залишається під обговоренням.

Більше про мобілізацію

Нагадаємо, у Вінниці чоловік звернувся до суду з вимогою скасувати накладений на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень від ТЦК. Він нібито не встав на облік у 2007 році, за що отримав штрафну санкцію.

Також ми писали, що до законодавства внесуть зміни щодо мобілізації. Зокрема, йдеться про перевірку документів військовозобов'язаних представниками ТЦК.

Також у ТЦК повідомили, що багатодітні батьки можуть бути мобілізовані. Проте юристи зазначають, що згідно з чинним законодавством, батьки трьох і більше дітей мають право на відстрочку від призову, за винятком випадків заборгованості з аліментів.