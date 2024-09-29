Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мобілізація в Україні — кого з одеситів віком від 50 до 60 років призвуть arrow

Мобілізація в Україні — кого з одеситів віком від 50 до 60 років призвуть

29 вересня 2024 18:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чоловіків віком від 50 до 60 років не мобілізують, але є винятки — юрист
Військові розмовляють з чоловіком. Фото ілюстративне: ukrainian.us
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Міноборони України підтвердило, що чоловіків віком від 50 до 60 років не мобілізуватимуть. Однак ті, хто має водійські права на вантажівки, можуть стати винятком.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

Читайте також:

Водіїв можуть мобілізувати 

Адвокат пояснив, що відповідальні органи, зокрема Міністерство оборони України, підтвердили, що чоловіки у віці від 50 до 60 років не підлягають мобілізації. Однак існують певні нюанси, пов’язані з нестачею спеціалістів у Збройних силах України.

"Водії дуже потрібні у Збройних силах. Наприклад, буде розпорядження, щоб мобілізувати з 50 до 60 років водіїв фур, які мають категорію А, В, С. Але зараз його немає. Тому і чіпати таких чоловіків не будуть", — розповідає Олексій Шалару.

За його словами, ситуація щодо мобілізації водіїв у цьому віковому діапазоні залишається під обговоренням.

Більше про мобілізацію

Нагадаємо, у Вінниці чоловік звернувся до суду з вимогою скасувати накладений на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень від ТЦК. Він нібито не встав на облік у 2007 році, за що отримав штрафну санкцію. 

Також ми писали, що до законодавства внесуть зміни щодо мобілізації. Зокрема, йдеться про перевірку документів військовозобов'язаних представниками ТЦК.

Також у ТЦК повідомили, що багатодітні батьки можуть бути мобілізовані. Проте юристи зазначають, що згідно з чинним законодавством, батьки трьох і більше дітей мають право на відстрочку від призову, за винятком випадків заборгованості з аліментів.

Одеса війна Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси мобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:32 Пункт перетину "Нижанковичі-Мальховіце" не працює — в ДПСУ пояснили чому

19:03 Військові НАТО оцінили наслідки прориву ЗСУ в Курській області

18:52 У Forbes повідомили, що допомогло ЗСУ швидко досягти успіхів на Курщині

Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

18:15 Мобілізація в Україні — кого з одеситів віком від 50 до 60 років призвуть

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

17:46 Літо скінчилося — в Укргідрометцентрі попередили про різке похолодання

17:45 У Подільську на Одещині збудують укриття за 80 мільйонів — Prozorro

17:43 Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна

17:16 Похолодання та рвучкий вітер — прогноз погоди в Києві на завтра

17:15 За кордон слід виїжджати негайно — на трасі Одеса-Рені збираються затори

19:32 Пункт перетину "Нижанковичі-Мальховіце" не працює — в ДПСУ пояснили чому

19:03 Військові НАТО оцінили наслідки прориву ЗСУ в Курській області

18:52 У Forbes повідомили, що допомогло ЗСУ швидко досягти успіхів на Курщині

18:15 Мобілізація в Україні — кого з одеситів віком від 50 до 60 років призвуть

17:46 Літо скінчилося — в Укргідрометцентрі попередили про різке похолодання

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

17:45 У Подільську на Одещині збудують укриття за 80 мільйонів — Prozorro

17:43 Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна

17:16 Похолодання та рвучкий вітер — прогноз погоди в Києві на завтра

17:15 За кордон слід виїжджати негайно — на трасі Одеса-Рені збираються затори

17:06 Похолодання сягнуло Львівщини — синоптики дали сумний прогноз на завтра

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд