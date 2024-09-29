Водій з Узбекистану затриманий з підробленими правами на Одещині

Хотів потрапити до Молдови з фіктивними правами — на Одещині викрили шахрая
Прикордонники на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобное" затримали водія з Узбекистану. Чоловік намагався в’їхати в Республіку Молдова з підробленими водійськими правами.
Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.
На КПП "Паланка-Маяки-Удобное" затримали іноземця
Під час перевірки документів у водія, що їхав на власному автомобілі, прикордонники помітили невідповідності у документах, що і спонукало їх до додаткової перевірки. В результаті виявилося, що водійські права є підробленими, що є серйозним правопорушенням. Громадянин Узбекистану зізнався, що придбав підробку у своїй країні за 180 євро і весь це час користувався ними.
Які документи потрібно показувати мандрівникам на КПП
Перетин на своєму авто:
- водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;
- документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), який містить інформацію на кирилиці та на латиниці;
- розпізнавальний знак України на авто (UA);
- державний номерний знак на автомобілі;
- страховий поліс міжнародного страхування "Зелена карта".
- на деяких КПП — ТО транспорту.
Перетин на чужому авто (додатково):
- довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
- тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем;
- технічний паспорт на автомобіль — фактичний або у "Дії";
Нагадаємо, молдовські прикордонники у пункті пропуску "Паланка" вилучили у водія наркотики та боєприпаси.
Раніше митники знайшли в автобусі на КПП "Орлівка" незадекларовані 100 тис. доларів.
Читайте Новини.LIVE!