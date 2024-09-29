Водій з Узбекистану затриманий з підробленими правами на Одещині

Прикордонник перевіряє документи. Фото: Прикордонна поліція Молдови

Прикордонники на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобное" затримали водія з Узбекистану. Чоловік намагався в’їхати в Республіку Молдова з підробленими водійськими правами.

Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.

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Під час перевірки документів у водія, що їхав на власному автомобілі, прикордонники помітили невідповідності у документах, що і спонукало їх до додаткової перевірки. В результаті виявилося, що водійські права є підробленими, що є серйозним правопорушенням. Громадянин Узбекистану зізнався, що придбав підробку у своїй країні за 180 євро і весь це час користувався ними.

Які документи потрібно показувати мандрівникам на КПП

Перетин на своєму авто:

водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;

документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), який містить інформацію на кирилиці та на латиниці;

розпізнавальний знак України на авто (UA);

державний номерний знак на автомобілі;

страховий поліс міжнародного страхування "Зелена карта".

на деяких КПП — ТО транспорту.

Перетин на чужому авто (додатково):

довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;

тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем;

технічний паспорт на автомобіль — фактичний або у "Дії";

Нагадаємо, молдовські прикордонники у пункті пропуску "Паланка" вилучили у водія наркотики та боєприпаси.

Раніше митники знайшли в автобусі на КПП "Орлівка" незадекларовані 100 тис. доларів.