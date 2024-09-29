Водитель из Узбекистана задержан с поддельными правами в Одесской области

Пограничник проверяет документы. Фото: Пограничная полиция Молдовы

Пограничники на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" задержали водителя из Узбекистана. Мужчина пытался въехать в Республику Молдова с поддельными водительскими правами.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

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Во время проверки документов у ехавшего на собственном автомобиле водителя пограничники заметили несоответствия в документах, что и побудило их к дополнительной проверке. В результате оказалось, что водительские права являются поддельными, что является серьезным правонарушением. Гражданин Узбекистана признался, что приобрел подлог в своей стране за 180 евро и все это время пользовался ими.

Какие документы нужно показывать путешественникам на КПП

Пересечение на своем авто:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий информацию на кириллице и на латинице;

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак на автомобиле;

страховой полис международного страхования "Зеленая карта"

на некоторых КПП – ТО транспорта.

Пересечение на чужом авто (дополнительно):

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

временный регистрационный талон на право управления автомобилем;

технический паспорт на автомобиль - фактический или у "Действия";

Напомним, молдавские пограничники в пункте пропуска "Паланка" изъяли у водителя наркотики и боеприпасы.

Ранее таможенники обнаружили в автобусе на КПП "Орловка" незадекларированные 100 тыс. долларов.