Водитель из Узбекистана задержан с поддельными правами в Одесской области

Хотел попасть в Молдову с фиктивными правами — на Одесчине разоблачили мошенника
Пограничники на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" задержали водителя из Узбекистана. Мужчина пытался въехать в Республику Молдова с поддельными водительскими правами.
Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
На КПП "Паланка-Маяки-Удобное" задержан иностранец
Во время проверки документов у ехавшего на собственном автомобиле водителя пограничники заметили несоответствия в документах, что и побудило их к дополнительной проверке. В результате оказалось, что водительские права являются поддельными, что является серьезным правонарушением. Гражданин Узбекистана признался, что приобрел подлог в своей стране за 180 евро и все это время пользовался ими.
Какие документы нужно показывать путешественникам на КПП
Пересечение на своем авто:
- водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;
- документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий информацию на кириллице и на латинице;
- опознавательный знак Украины на авто (UA);
- государственный номерной знак на автомобиле;
- страховой полис международного страхования "Зеленая карта"
- на некоторых КПП – ТО транспорта.
Пересечение на чужом авто (дополнительно):
- доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- временный регистрационный талон на право управления автомобилем;
- технический паспорт на автомобиль - фактический или у "Действия";
Напомним, молдавские пограничники в пункте пропуска "Паланка" изъяли у водителя наркотики и боеприпасы.
Ранее таможенники обнаружили в автобусе на КПП "Орловка" незадекларированные 100 тыс. долларов.
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