Чоловік віз через кордон набої

Чоловік намагався вивезти з Одещини за кордон боєприпаси
У бардачку автомобіля українця, який їхав до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора", виявили три ящички з набоями. Їхню наявність чоловік пояснив власною забудькуватістю.
Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.
Забув викласти
Громадянин України хотів перетнути кордон на власному автомобілі. Обстеживши машину, прикордонники знайшли три ящички, всередині яких нарахували 108 набоїв.
Водій пояснив, що надто швидко збирався у поїздку, тому забув вийняти патрони з автівки.
Боєприпаси вилучили, тривають слідчі дії.
Що можна ввозити до Молдови без мита і податків
До Молдови "зеленим коридором" можна ввозити:
- товари загальною вартістю не дорожче 200 євро, які не призначені для продажу;
- їжу для особистого споживання;
- не більше 10000 євро готівкою;
- не більше 200 цигарок, 50 сигар, 2 літри вина чи інших алкогольних напоїв та 5 літрів пива;
- не більше 2 мобільних телефони, 3 годинники, 4 окулярів чи аналогічних речей, по 1 комп’ютеру, магнітофону, фотоапарату, відеокамері, до 5 різних ювелірних виробів;
- ліки тільки для особистого користовування.
Нагадаємо, молдовські прикордонники у пункті пропуску "Паланка" вилучили у водія наркотики та боєприпаси.
Раніше митники знайшли в автобусі на КПП "Орлівка" незадекларовані 100 тис. доларів.
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