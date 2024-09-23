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Чоловік намагався вивезти з Одещини за кордон боєприпаси

23 вересня 2024 12:18
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чоловік віз через кордон набої
Набої, які прикордонники знайшли в автівці. Фото: прикордонна поліція Молдови
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У бардачку автомобіля українця, який їхав до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора", виявили три ящички з набоями. Їхню наявність чоловік пояснив власною забудькуватістю.

Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.

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Громадянин України хотів перетнути кордон на власному автомобілі. Обстеживши машину, прикордонники знайшли три ящички, всередині яких нарахували 108 набоїв.

Водій пояснив, що надто швидко збирався у поїздку, тому забув вийняти патрони з автівки. 

Боєприпаси вилучили, тривають слідчі дії.

Що можна ввозити до Молдови без мита і податків

До Молдови "зеленим коридором" можна ввозити:

  • товари загальною вартістю не дорожче 200 євро, які не призначені для продажу; 
  • їжу для особистого споживання;
  • не більше 10000 євро готівкою;
  • не більше 200 цигарок, 50 сигар, 2 літри вина чи інших алкогольних напоїв та 5 літрів пива;
  • не більше 2 мобільних телефони, 3 годинники, 4 окулярів чи аналогічних речей, по 1 комп’ютеру, магнітофону, фотоапарату, відеокамері, до 5 різних ювелірних виробів;
  • ліки тільки для особистого користовування.

Нагадаємо, молдовські прикордонники у пункті пропуску "Паланка" вилучили у водія наркотики та боєприпаси.

Раніше митники знайшли в автобусі на КПП "Орлівка" незадекларовані 100 тис. доларів

Молдова кордон прикордонники Одеська область боєприпаси

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