Чоловік віз через кордон набої

Набої, які прикордонники знайшли в автівці. Фото: прикордонна поліція Молдови

У бардачку автомобіля українця, який їхав до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора", виявили три ящички з набоями. Їхню наявність чоловік пояснив власною забудькуватістю.

Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.

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Забув викласти

Громадянин України хотів перетнути кордон на власному автомобілі. Обстеживши машину, прикордонники знайшли три ящички, всередині яких нарахували 108 набоїв.

Водій пояснив, що надто швидко збирався у поїздку, тому забув вийняти патрони з автівки.

Боєприпаси вилучили, тривають слідчі дії.

Що можна ввозити до Молдови без мита і податків

До Молдови "зеленим коридором" можна ввозити:

товари загальною вартістю не дорожче 200 євро, які не призначені для продажу;

їжу для особистого споживання;

не більше 10000 євро готівкою;

не більше 200 цигарок, 50 сигар, 2 літри вина чи інших алкогольних напоїв та 5 літрів пива;

не більше 2 мобільних телефони, 3 годинники, 4 окулярів чи аналогічних речей, по 1 комп’ютеру, магнітофону, фотоапарату, відеокамері, до 5 різних ювелірних виробів;

ліки тільки для особистого користовування.

Нагадаємо, молдовські прикордонники у пункті пропуску "Паланка" вилучили у водія наркотики та боєприпаси.

Раніше митники знайшли в автобусі на КПП "Орлівка" незадекларовані 100 тис. доларів.