Мужчина вез через границу патроны

Патроны, которые пограничники нашли в автомобиле. Фото: пограничная полиция Молдовы

В бардачке автомобиля украинца, который ехал в Молдову через пункт пропуска "Староказачье — Тудора", обнаружили три ящичка с патронами. Их наличие мужчина объяснил собственной забывчивостью.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

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Гражданин Украины хотел пересечь границу на собственном автомобиле. Обследовав машину, пограничники обнаружили три ящичка, внутри которых насчитали 108 патронов.

Водитель объяснил, что слишком быстро собирался в поездку, поэтому забыл вынуть патроны из автомобиля.

Боеприпасы изъяли, продолжаются следственные действия.

Что можно ввозить в Молдову без пошлины и налогов

В Молдову "зеленым коридором" можно ввозить:

товары общей стоимостью не дороже 200 евро, не предназначенные для продажи;

пищу для личного потребления;

не более 10000 евро наличными;

не более 200 сигарет, 50 сигар, 2 литра вина или других алкогольных напитков и 5 литров пива;

не более 2 мобильных телефонов, 3 часа, 4 очка или аналогичных вещей, по 1 компьютеру, магнитофону, фотоаппарату, видеокамере, до 5 различных ювелирных изделий;

лекарства только для личного использования.

Напомним, молдавские пограничники в пункте пропуска "Паланка" изъяли у водителя наркотики и боеприпасы.

Ранее таможенники обнаружили в автобусе на КПП "Орловка" незадекларированные 100 тыс. долларов.