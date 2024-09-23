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Мужчина пытался вывезти с Одесчины за границу боеприпасы

23 сентября 2024 12:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Мужчина вез через границу патроны
Патроны, которые пограничники нашли в автомобиле. Фото: пограничная полиция Молдовы
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В бардачке автомобиля украинца, который ехал в Молдову через пункт пропуска "Староказачье — Тудора", обнаружили три ящичка с патронами. Их наличие мужчина объяснил собственной забывчивостью.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

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Гражданин Украины хотел пересечь границу на собственном автомобиле. Обследовав машину, пограничники обнаружили три ящичка, внутри которых насчитали 108 патронов.

Водитель объяснил, что слишком быстро собирался в поездку, поэтому забыл вынуть патроны из автомобиля.

Боеприпасы изъяли, продолжаются следственные действия.

Что можно ввозить в Молдову без пошлины и налогов

В Молдову "зеленым коридором" можно ввозить:

  • товары общей стоимостью не дороже 200 евро, не предназначенные для продажи;
  • пищу для личного потребления;
  • не более 10000 евро наличными;
  • не более 200 сигарет, 50 сигар, 2 литра вина или других алкогольных напитков и 5 литров пива;
  • не более 2 мобильных телефонов, 3 часа, 4 очка или аналогичных вещей, по 1 компьютеру, магнитофону, фотоаппарату, видеокамере, до 5 различных ювелирных изделий;
  • лекарства только для личного использования.

Напомним, молдавские пограничники в пункте пропуска "Паланка" изъяли у водителя наркотики и боеприпасы.

Ранее таможенники обнаружили в автобусе на КПП "Орловка" незадекларированные 100 тыс. долларов.

Молдова граница пограничники Одесская область боеприпасы

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