Мужчина вез через границу патроны

Мужчина пытался вывезти с Одесчины за границу боеприпасы
В бардачке автомобиля украинца, который ехал в Молдову через пункт пропуска "Староказачье — Тудора", обнаружили три ящичка с патронами. Их наличие мужчина объяснил собственной забывчивостью.
Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
Забыл выложить
Гражданин Украины хотел пересечь границу на собственном автомобиле. Обследовав машину, пограничники обнаружили три ящичка, внутри которых насчитали 108 патронов.
Водитель объяснил, что слишком быстро собирался в поездку, поэтому забыл вынуть патроны из автомобиля.
Боеприпасы изъяли, продолжаются следственные действия.
Что можно ввозить в Молдову без пошлины и налогов
В Молдову "зеленым коридором" можно ввозить:
- товары общей стоимостью не дороже 200 евро, не предназначенные для продажи;
- пищу для личного потребления;
- не более 10000 евро наличными;
- не более 200 сигарет, 50 сигар, 2 литра вина или других алкогольных напитков и 5 литров пива;
- не более 2 мобильных телефонов, 3 часа, 4 очка или аналогичных вещей, по 1 компьютеру, магнитофону, фотоаппарату, видеокамере, до 5 различных ювелирных изделий;
- лекарства только для личного использования.
Напомним, молдавские пограничники в пункте пропуска "Паланка" изъяли у водителя наркотики и боеприпасы.
Ранее таможенники обнаружили в автобусе на КПП "Орловка" незадекларированные 100 тыс. долларов.
Читайте Новини.LIVE!