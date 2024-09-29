Мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не мобилизуют, но есть исключения — юрист

Военные разговаривают с мужчиной. Фото иллюстративное: ukrainian.us

Минобороны Украины подтвердило, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать. Однако те, кто имеет водительские права на грузовики, могут стать исключением.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

Читайте также:

Водителей могут мобилизовать

Адвокат пояснил, что ответственные органы, в частности Министерство обороны Украины, подтвердили, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет не подлежат мобилизации. Однако существуют определенные нюансы, связанные с нехваткой специалистов в Вооруженных Силах Украины.

"Водители очень нужны в Вооруженных силах. Например, будет распоряжение, чтобы мобилизовать с 50 до 60 лет водителей фур, имеющих категорию А, В, С. Но сейчас его нет. Поэтому и трогать таких мужчин не будут", — рассказывает Алексей Шалару.

По его словам, ситуация по мобилизации водителей в этом возрастном диапазоне остается под обсуждением.

Больше о мобилизации

Напомним, в Виннице мужчина обратился в суд с требованием отменить наложенный на него штраф в размере 17 тысяч гривен от ТЦК. Он якобы не встал на учет в 2007 году, за что получил штрафную санкцию.

Также мы писали, что в законодательство внесут изменения по мобилизации. В частности, речь идет о проверке военнообязанных документов представителями ТЦК.

Также в ТЦК сообщили, что многодетные родители могут быть мобилизованы. Однако юристы отмечают, что согласно действующему законодательству родители троих и более детей имеют право на отсрочку от призыва, за исключением случаев задолженности по алиментам.