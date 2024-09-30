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Отсрочка по уходу за близкими будет, но есть нюанс, — одесский юрист

30 сентября 2024 13:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Могут ли мобилизовать мужчину, который ухаживает за больным родственником
Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Фото: Армія.Інформ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Уход за больным членом семьи дает право на отсрочку от службы в армии. Но пока идет оформление документов, человека могут мобилизовать.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Что нужно сделать

Чтобы оформить уход за членом семьи, нужно собрать полный пакет документов, а также провести комиссию, подтверждающую факт ухода. После этого следует обратиться в ТЦК с заявлением для получения отсрочки. Впрочем, эта процедура может быть достаточно продолжительной и растянуться на несколько месяцев.

Могут мобилизовать

По словам Алексея Шалару, пока все формальности не выполнены, отсрочка не действует.

"Поэтому не будьте так уверены, что вы сегодня подали, завтра вам рассмотрели. Если вас остановили, у вас нет оснований для отсрочки, то все — это мобилизация", — отмечает юрист.

В то же время юрист подчеркнул, что такого военнообязанного не могут сразу задержать — это незаконно. Уполномоченные лица должны проверить документы по базам и в случае подтверждения отсрочки отпустить его.

Какие документы нужны

Для оформления отсрочки по уходу необходимо собрать следующие бумаги:

  • документы, подтверждающие родственные связи, например, свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка, или свидетельство о рождении лица, осуществляющего уход, и свидетельство о рождении жены (супруга);
  • документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другим трудоспособным членом семьи, который обязан осуществлять уход (заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии здравоохранения о необходимости другого трудоспособного члена семьи в постоянном уходе, справка о смерти такого члена семьи, или решении суда о признании его безвестно отсутствующим, или решении суда об объявлении умершим, или извлечении из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах);
  • документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода), в котором указываются сведения о наличии (отсутствии) других трудоспособных членов семьи, которые могли бы осуществлять такой уход.

Напомним, ранее мы рассказывали, будут ли мобилизовать многодетных родителей.

Также мы писали о том, кого из одесситов в возрасте от 50 до 60 лет могут призвать в армию.

Одесса Одесская область мобилизация ТЦК и СП уход

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