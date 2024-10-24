Одессит судился с ТЦК из-за отказа в отсрочке

Здание Одесского окружного админсуда. Фото: суд

Мужчина несколько раз подавал в ТЦК заявление об отсрочке от мобилизации, так как должен был ухаживать за больной матерью. Ответа он так и не получил. Тогда военнообязанный обратился с иском в суд.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Одесского окружного административного суда.

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Подробности дела

Мужчина сам пришел в ТЦК, написал заявление об отсрочке и подал все надлежащие документы, в том числе медицинские справки, подтверждающие необходимость ухода за матерью. Сотрудник учреждения вернул ему все бумаги, кроме военного билета, и направил проходить ВВК. Истец попросил рассмотреть заявление или хотя бы вернуть ему копию с отметкой о регистрации. Ему отказали. После этого военнообязанный направил документы в ТЦК по обычной и электронной почте, но ответа так и не получил.

Что решил суд

Судья признал противоправным бездействие ТЦК и обязал учреждение рассмотреть заявление мужчины. Также учреждение должно возместить военнообязанному 1,2 тыс. грн судебного сбора.

В то же время судья отметил, что истец не привел никаких доказательств, что во время визита в терцентр ему отказали в рассмотрении заявления. Поэтому часть иска о признании незаконным отказа суд не удовлетворил.



Напомним, в Одесской области мобилизованный пожаловался на то, что ВВК небрежно и слишком быстро его осмотрела. Также в Одессе судили мужчину, пытавшегося наладить бизнес, печатая фальшивые справки об инвалидности.