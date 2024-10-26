В Одессе командир взвода оштрафован за взятку

Киевский райсуд Одессы Фото: ki.od.court.gov.ua

Суд Одессы признал младшего сержанта ВСУ виновным в требовании неправомерной выгоды во избежание мобилизационных действий. За преступную деятельность он получил штраф и ограничение в правах на службу.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда города Одессы.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в мае 2024 года сержант обратился к гражданину Украины с требованием предоставить ему 4 000 долларов США. В обмен на эту сумму он обещал не совершать мобилизационные действия в отношении гражданина, в частности не вручать ему повестку. В дальнейшем, 6 июня, во время личной встречи вблизи Мемориала героической обороны Одессы он получил от этого гражданина 1 000 долларов США, а через пять дней повторил действие. Однако его преступную деятельность обнаружили и задержали правоохранители, изъяв деньги на месте.

Какое наказание

Суд квалифицировал действия военнослужащего по статье 368 УК Украины, предусматривающей наказание за получение неправомерной выгоды. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, искренне покаялся, отметив, что злоупотребление произошло под влиянием корыстных мотивов и соблазна. В то же время обстоятельства, смягчающие наказание, в частности, его признание вины, состояние здоровья и наличие иждивенцев, суд учел при назначении приговора.

Мужчина получил штраф в размере 80 750 гривен и лишен права занимать должности в военных структурах, связанных с мобилизационными процессами, в течение следующих двух лет.

Напомним, в Одесской области судили военного , который хранил патроны дома. Также одессит обратился в суд из-за того, что ТЦК не рассмотрел его заявление об отсрочке от мобилизации.