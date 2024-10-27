Военнослужащий был осужден за ДТП в состоянии опьянения – детали приговора суда

Молот судьи. Фото иллюстративное: pexels

Одесский районный суд вынес приговор военнослужащему, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и вызвал ДТП. В результате аварии пассажир, ехавший с солдатом, получил травмы средней тяжести.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Коминтерновского районного суда Одесской области.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что 06 июля 2024 года военнослужащий-разведчик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие. Солдат на автомобиле превысил скорость и допустил съезд с дороги, столкнувшись с бетонной опорой. Удар нанес травмы средней тяжести пассажиру.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, объяснив, что употреблял алкоголь на берегу Тилигульского лимана, после чего решил сесть за руль. По заключению экспертизы, уровень алкоголя в его крови составил 2 промилле. Пассажир, пострадавший в ДТП, не имеет претензий к виновнику, поскольку тот полностью возместил ущерб.

Какое наказание

Суд учел, что обвиняемый ранее не имел уголовных записей, раскаялся и возместил причиненный ущерб, однако в результате нарушения ПДД ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с обязательным лишением права на вождение сроком на три года. Также виновника обязали возместить расходы на судебные экспертизы.

Напомним, в Одессе осудили работника ТЦК, требовавшего взятки. Также одессит обратился в суд из-за того, что ТЦК не рассмотрел его заявление об отсрочке от мобилизации.