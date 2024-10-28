В Николаевской области военный стрелял во дворе

Пистолет Макарова с патронами. Фото: иллюстративное/Милитарный

Капитан самовольно покинул место службы, взял с собой оружие, а затем устроил стрельбу у себя во дворе. Суд решил строго его не наказывать.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

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Подробности дела

На скамье подсудимых оказался командир мотопехотной роты. По данным следствия, он самовольно покинул пункт временной дислокации части. С собой он забрал пистолет Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним. Оружие военный привез домой. Перебрав алкоголя, мужчина решил пострелять у себя во дворе.

Приговор суда

Свою вину капитан полностью признал. Судья заменил ему четыре года заключения одним годом испытательного срока. Отметим, что ранее у военного не было проблем с законом и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, в Бердичеве местный житель устроил драку с полицейским в здании ТЦК. Его приговорили к ограничению свободы. Также в Одессе вынесли приговор военному, совершившему ДТП.