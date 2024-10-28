В Николаевской области военный стрелял во дворе

Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд
Капитан самовольно покинул место службы, взял с собой оружие, а затем устроил стрельбу у себя во дворе. Суд решил строго его не наказывать.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Первомайского горрайонного суда Николаевской области.
Подробности дела
На скамье подсудимых оказался командир мотопехотной роты. По данным следствия, он самовольно покинул пункт временной дислокации части. С собой он забрал пистолет Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним. Оружие военный привез домой. Перебрав алкоголя, мужчина решил пострелять у себя во дворе.
Приговор суда
Свою вину капитан полностью признал. Судья заменил ему четыре года заключения одним годом испытательного срока. Отметим, что ранее у военного не было проблем с законом и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
Напомним, в Бердичеве местный житель устроил драку с полицейским в здании ТЦК. Его приговорили к ограничению свободы. Также в Одессе вынесли приговор военному, совершившему ДТП.
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