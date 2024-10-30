В Одесской области молодой человек в упор стрелял в своего дядю

Семейный праздник на Одесчине завершился выстрелами в голову
Жительница одного из сел Лиманской громады собрала свою большую семью на праздник. Застолье завершилось стрельбой. Один из родственников оказался в больнице, другой под стражей.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 30 октября.
Стрелял в упор
Среди гостей семейного праздника был 20-летний гражданин соседнего государства, племянник хозяйки. Во время застолья он поссорился с 46-летним дядей. Ссора переросла в драку. Старший мужчина хотел избежать конфликта и ушел домой. Но молодой человек догнал его и несколько раз выстрелил в упор в голову родственника из пневматического пистолета.
Что выяснила полиция
Как оказалось, оружие юноша успел приобрести в Украине. Пистолет изъяли на экспертизу. Нападающему сообщили о подозрении в покушении на убийство. Суд заключил его под стражу с правом выйти под залог в 280 тыс. грн. Если вину молодого человека докажут, ему грозит до 15 лет заключения.
Напомним, мужчина, устроивший стрельбу на улице Дмитрия Донского в Одессе, вышел под залог. Также в Николаевской области военный ради развлечения стрелял у себя во дворе из оружия, которое незаконно привез из части.
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