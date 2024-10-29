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Резонансний злочин — стрілок з Одеси залишається на волі

29 жовтня 2024 17:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стрілок з вулиці Дмитра Донського в Одесі вийшов під заставу
Поліція затримує підозрюваного. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Справу щодо чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці Дмитра Донського в Одесі, скерували до суду. Порушнику загрожує до семи років ув'язнення. Наразі він вийшов під заставу.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 29 жовтня.

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Що відомо

Після затримання стрілка помістили під варту. Але згодом суд надав йому можливість сплатити 242,2 тис. грн застави. Чоловік скористався нею й вийшов на волю. 

Постріли посеред міста

Зазначимо, подія трапилася 6 вересня близько дев’ятої години ранку. До поліції зателефонував громадянин і розповів, що бачив, як невідомий декілька разів вистрілив у перехожого і втік. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали свідків і вилучили речові докази. 

Стрілком виявився 39-річний мешканець Броварів. Поліцейські з’ясували, що стріляв він з гумового пістолета. Потерпілого — 40-річного громадянина іншої країни — госпіталізували. У нього діагностували вогнепальне поранення плеча, попереку та спини.  

Одразу після злочину порушник вирушив додому. Там його і затримали за підтримки поліції Київщини. 

Нагадаємо на Миколаївщині військовий привіз додому пістолет і автомат, з яких вирішив постріляти у себе у подвір'ї. Також на Одещині пенсіонер гуляв містом і стріляв у собак і дітей.

поліція Одеса Кримінал Новини Одеси стрілянина

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