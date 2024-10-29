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Резонансное преступление — стрелок из Одессы остается на свободе

29 октября 2024 17:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Стрелок с улицы Дмитрия Донского в Одессе вышел под залог
Полиция задерживает подозреваемого. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Дело в отношении мужчины, устроившего стрельбу на улице Дмитрия Донского в Одессе, направили в суд. Нарушителю грозит до семи лет заключения. Пока он вышел под залог.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 29 октября.

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После задержания стрелку поместили под стражу. Но впоследствии суд предоставил ему возможность уплатить 242,2 тыс. грн залога. Муж воспользовался ею и вышел на свободу.

Выстрелы посреди города

Отметим, событие произошло 6 сентября около девяти часов утра. В полицию позвонил гражданин и рассказал, что видел, как неизвестный несколько раз выстрелил в прохожего и скрылся. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и изъяли доказательства.

Стрелком оказался 39-летний житель Броваров. Полицейские выяснили, что он стрелял из резинового пистолета. Пострадавший — 40-летний гражданин другой страны — госпитализирован. У него диагностировали огнестрельное ранение плеча, поясницы и спины.

Сразу после преступления нарушитель отправился домой. Там он и был задержан при поддержке полиции Киевщины.

Напомним, на Николаевщине военный привез домой пистолет и автомат, из которых решил пострелять у себя во дворе. Также в Одесской области пенсионер гулял по городу и стрелял в собак и детей.

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