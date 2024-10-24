На Одещині пенсіонер влаштував стрілянину посеред міста

Чоловік стріляє по собаках через паркан. Фото: поліція Одещини

Чоловік розгулював по місту Кілія з пневматичним револьвером і стріляв у собак та дітей. На щастя, ані люди, ані тварини не постраждали. Тепер стрілку загрожує значний тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 24 жовтня.

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Вільний стрілок

За даними слідства, 73-річний чоловік був п'яним. Спочатку він декілька разів вистрелив через паркан у сусідських собак, які буцімто заважали йому відпочивати. Потім пенсіонер пішов гуляти, посварився з незнайомою жінкою і вистрелив у розташований поруч магазин. Після цього він попрямував на дитячий майданчик, де прискіпався до неповнолітніх дівчат. Одна з них втекла, чоловіка це обурило й він намагався вистрелити їй услід, але револьвер дав осічку.

Що буде з хуліганом

Наразі чоловік перебуває під домашнім арештом. Йому повідомили про підозру у хуліганстві. Якщо суд визнає його винним, стрілку загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці Дмитра Донського в Одесі, затримали у Київській області. Також у Подільську повідомили про підозру чоловікам, які влаштували дебош у лікарні та сутичку з поліцією.