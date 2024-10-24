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Стрелял в детей и собак — на Одесчине будут судить пенсионера-разбойника

24 октября 2024 14:28
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области пенсионер устроил стрельбу посреди города
Мужчина стреляет по собакам через забор. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина разгуливал по городу Килия с пневматическим револьвером и стрелял в собак и детей. К счастью, ни люди, ни животные не пострадали. Теперь стрелке грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 24 октября.

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По данным следствия, 73-летний мужчина был пьян. Сначала он несколько раз выстрелил через забор у соседских собак, которые будто бы мешали ему отдыхать. Затем пенсионер пошел гулять, поругался с незнакомой женщиной и выстрелил в расположенный рядом магазин. После этого он направился на детскую площадку, где придрался к несовершеннолетним девочкам. Одна из них убежала, мужчину это возмутило, и он пытался выстрелить ей вслед, но револьвер дал осечку.

Что будет с хулиганом

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. Если суд сочтет его виновным, стрелку грозит до семи лет заключения.

Напомним, мужчину, устроившему стрельбу на улице Дмитрия Донского в Одессе, задержали в Киевской области. Также в Подольске сообщили о подозрении мужчинам, которые устроили дебош в больнице и стычку с полицией.

полиция Одесса хулиганство Одесская область стрельба

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