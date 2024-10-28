На Одещині гість до смерті забив господаря

Поліцейські затримали підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Мешканець Лиманської громади приймав гостей і посварився з одним з них. Сварка закінчилася загибеллю господаря. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 28 жовтня.

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Що сталося

Поліцію викликала місцева мешканка, яка почула крики у сусідньому подвір'ї. Прибувши на місце, правоохоронці виявили 57-річного чоловіка без ознак життя. Неподалік поліцейські зустріли двох чоловіків, які прийшли до останнього в гості.

З'ясувалося, що чоловіки разом випивали у дворі. Один з гостей посварився з господарем і почав бити його руками і ногами. Третій учасник застілля заспокоїв нападника і той пішов. Але потім повернувся, і знову накинувся на хазяїна. Він бив чоловіка доти, доки той не припинив подавати ознак життя.

Що загрожує нападнику

Підозрюваний зізнався у скоєному. Він розповів, що загиблий намагався його повчати, як слід поводитися у гостях. Це і стало причиною бійки. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, мешканець Одещини посеред вулиці до смерті забив земляка. Також в одному із сіл чоловік жорстоко побив друга і залишив його помирати на вулиці.