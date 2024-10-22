Мешканець Одещини жорстоко побив друга і залишив його помирати

Поліцейський бере відбитки пальців у затриманого. Фото: поліція Одещини

В одному з сіл Маразліївської громади сусіди знайшли непритомним 43-річного місцевого мешканця. Він помер у кареті "швидкої". З'ясувалося, що до смерті чоловіка причетний його приятель.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у вівторок, 22 жовтня.

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Деталі інциденту

За даними слідства, у гості до потерпілого під час комендантської години прийшов його друг. Чоловіки разом випивали, посварилися й почали битися. Вони вийшли на вулицю й продовжили бійку. Сильно побивши господаря руками і ногами, гість залишив його і пішов додому.

Що загрожує нападнику

Вдома у підозрюваного поліцейські знайшли одяг зі слідами крові. Сам чоловік зізнався у скоєному, заявивши, що причиною сварки став алкоголь. Наразі він перебуває під вартою. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, гучне вбивство бізнесмена в Одесі виявилося інсценуванням. Також на Харківщині 17-річний хлопець зґвалтував і намагався вбити свою подругу.