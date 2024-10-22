Вбивство бізнесмена в Одесі виявилося інсценуванням СБУ

Співробітники СБУ та прокуратури поруч з затриманим. Фото: Одеська облпрокуратура

Вбивство одеського бізнесмена і керівника громадської організації було інсценовано працівниками СБУ та поліції. Насправді, підприємець живий, а замовник злочину затриманий. У спецслужбі говорять про російський слід.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Читайте також:

Що відомо про замовника

За даними слідства, вбивство замовила російська спецслужба. Вона хотіла здійснити показову ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію. Крім того, після цього росіяни планували замовити вбивства інших проукраїнських активістів.

Організатором злочину СБУ називає 43-річного громадянина України. У 2017 році він працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів. Тоді його й завербували спецслужби РФ. За попередніми даними агент прибув до Одеси. Він мав виконати інше завдання росіян — ліквідувати відомого активіста за винагороду у 100 тис. доларів.

Деталі операції

Працівники СБУ викрили російського агента й вивели на нього потенційного "кілера". Замовник пообіцяв заплатити йому 80 тис. доларів та передав детальну інформацію про жертву — фото, звички, адреси проживання і роботи. "Вбивця" придбав пістолет з набоями і передав агентові фото і відео буцімто з вбитим бізнесменом. Інформацію про "злочин" висвітили у медіа.

Поліцейські на місці "злочину". Фото: Одеська облпрокуратура

Після отримання "доказів" замовника затримали. У нього вилучили телефон з листуванням з російським куратором і гранату Ф-1. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловікові повідомили про підозру у замаху на вбивство і незаконному поводженні з боєприпасами.

Нагадаємо, йдеться про "вбивство" Геннадія Бейбутяна, одеського бізнесмена і керівника громадського формування з охорони громадського порядку "Підрозділ сприяння правоохоронним органам".

Також ми повідомляли, що у лісі на Одещині знайшли обгоріле тіло жінки без голови.