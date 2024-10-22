Убийство бизнесмена в Одессе оказалось инсценировкой СБУ

Сотрудники СБУ и прокуратуры рядом с задержанным. Фото: Одесская облпрокуратура

Убийство одесского бизнесмена и руководителя общественной организации было инсценировано сотрудниками СБУ и полиции. На самом деле предприниматель жив, а заказчик преступления задержан. В спецслужбе говорят о российском следе.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о заказчике

По данным следствия, убийство заказала российская спецслужба. Она хотела осуществить показательную ликвидацию деятеля, публично поддерживавшего мобилизацию. Кроме того, после этого россияне планировали заказать убийства других проукраинских активистов.

Организатором преступления СБУ называет 43-летнего гражданина Украины. В 2017 году он работал в службе безопасности одного из российских олигархических кланов. Тогда его и завербовали спецслужбы РФ. По предварительным данным, агент прибыл в Одессу. Он должен был выполнить другую задачу россиян — ликвидировать известного активиста за вознаграждение в 100 тыс. долларов.

Детали операции

Сотрудники СБУ разоблачили российского агента и вывели на него потенциального "киллера". Заказчик пообещал заплатить ему 80 тыс. долларов и передал подробную информацию о жертве — фото, привычки, адреса проживания и работы. "Убийца" приобрел пистолет с патронами и передал агенту фото и видео якобы с убитым бизнесменом. Информацию о "преступлении" высветили в СМИ.

Полицейские на месте "преступления". Фото: Одесская облпрокуратура

После получения "доказательств" заказчика задержали. У него изъяли телефон с перепиской с российским куратором и гранату Ф-1. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами.

Напомним, речь идет об "убийстве" Геннадия Бейбутяна, одесского бизнесмена и руководителя общественного формирования по охране общественного порядка "Подраздел содействия правоохранительным органам".

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