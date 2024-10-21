На Одещині знайшли обгоріле тіло жінки без голови

Поліцейські оглядають місце злочину. Фото: поліція Одещини

У лісопосадці у Балтській громаді виявили обгоріле і понівечене тіло людини. На місці працюють криміналісти й оперативники. Поліція розпочала розслідування за статтею про умисне вбивство.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 21 жовтня.

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Що відомо

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, труп жінки без голови знайшов місцевий мешканець, який збирав гриби між селами Обжиле та Борсуки. Тіло скерували на експертизу для встановлення причин смерті.

Нагадаємо, у передмісті Одеси вбили бізнесмена. Його тіло знайшли на узбіччі дороги з вогнепальними пораненнями. Повідомляють, що загиблий очолював одне з громадських формувань з охорони порядку і міг бути пов'язаний з кримінальними колами.

Також на Хмельниччині жінка за обідом зарізала чоловіка. Причиною стала побутова сварка.