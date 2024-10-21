На Одещині знайшли обгоріле тіло жінки без голови

У лісі на Одещині знайшли понівечене тіло жінки без голови — подробиці
У лісопосадці у Балтській громаді виявили обгоріле і понівечене тіло людини. На місці працюють криміналісти й оперативники. Поліція розпочала розслідування за статтею про умисне вбивство.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 21 жовтня.
Що відомо
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, труп жінки без голови знайшов місцевий мешканець, який збирав гриби між селами Обжиле та Борсуки. Тіло скерували на експертизу для встановлення причин смерті.
Нагадаємо, у передмісті Одеси вбили бізнесмена. Його тіло знайшли на узбіччі дороги з вогнепальними пораненнями. Повідомляють, що загиблий очолював одне з громадських формувань з охорони порядку і міг бути пов'язаний з кримінальними колами.
Також на Хмельниччині жінка за обідом зарізала чоловіка. Причиною стала побутова сварка.
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