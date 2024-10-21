В Одесской области нашли обгоревшее тело женщины без головы

Полицейские осматривают место преступления. Фото: полиция Одесщины

В лесопосадке в Балтской общине обнаружили обгоревшее и изуродованное тело человека. На месте работают криминалисты и оперативники. Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 21 октября.

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Что известно

Как сообщают местные Telegram-каналы, труп женщины без головы обнаружил местный житель, собиравший грибы между селами Обжилое и Барсуки. Тело было направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Напомним, в пригороде Одессы убили бизнесмена. Его тело обнаружили на обочине дороги с огнестрельными ранениями. Сообщается, что погибший возглавлял одно из общественных формирований по охране порядка и мог быть связан с криминальными кругами.

Также в Хмельницкой области женщина за обедом зарезала мужчину. Причиной стала бытовая ссора.