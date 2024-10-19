Вбивство бізнесмена під Одесою — що відомо

Огляд місця вбивства під Одесою. Фото: Нацполіція

У передмісті Одеси вбили бізнесмена, якого пов'язують із криміналом. Жертву знайшли на узбіччі дороги з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомив одеський активіст Дем’ян Ганул у суботу, 19 жовтня.

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Під Одесою розстріляли бізнесмена — що відомо

У передмісті Одеси застрелили очільника місцевого бізнесмена. За даними одеського активіста Дем’яна Ганула, було вбито голову громадського формування з охорони громадського порядку "Підрозділ сприяння правоохоронним органам" Геннадія Бейбутяна.

За даними активіста, організація має відношення до заробітків на посвідченнях формування, що дає можливість уникнути мобілізації.

"Це те саме формування, яке патрулює місто спільно з поліцією під час комендантської години… Нагадаю, там колосальна схема з заробітку грошей, до якої причетні серйозні працівники поліції Одеси, продаж посвідчень учасника формування, яке дає бронь від мобілізації", — повідомив Ганул.

У Telegram також пишуть, що тіло 50-річного чоловіка з простреленою головою та тулубом знайшли між Червоним Хутором та селищем Таїрове. Поруч стояв автомобіль Tesla з відкритими дверцятами.

Допис Дем’яна Ганула. Фото: скриншот

Коментар поліції Одещини

Як повідомили у ГУНП Одеської області, жертву з вогнепальними пораненнями знайшли ввечері 18 жовтня на узбіччі дороги у передмісті Одеси.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Допис поліції Одещини. Фото: скриншот

За словами одеського активіста Дем’яна Ганула, Бейбутян також є головою громадського формування з охорони громадського порядку "Підрозділ сприяння правоохоронним органам".агадаємо, житель Одещини посеред вулиці до смерті забив чоловіка через те, що його образили слова жертви. Підозрюваного затримали.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Миколаївській області чоловік до смерті побив свою співмешканку, а тіло закопав у лісі. Зловмисника затримали — йому загрожує до 10 років тюрми.