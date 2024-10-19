Убийство бизнесмена под Одессой — что известно

Осмотр места убийства под Одессой. Фото: Нацполиция

В пригороде Одессы убили бизнесмена, которого связывают с криминалом. Жертву нашли на обочине дороги с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул в субботу, 19 октября.

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Под Одессой расстреляли бизнесмена — что известно

В пригороде Одессы застрелили главу местного бизнесмена. По данным одесского активиста Демьяна Ганула, был убит глава общественного формирования по охране общественного порядка "Подразделение содействия правоохранительным органам" Геннадий Бейбутян.

По данным активиста, организация имеет отношение к заработкам на удостоверениях формирования, что дает возможность избежать мобилизации.

"Это то самое формирование, которое патрулирует город совместно с полицией во время комендантского часа... Напомню, там колоссальная схема по заработку денег, к которой причастны серьезные работники полиции Одессы, продажа удостоверений участника формирования, которое дает бронь от мобилизации", — сообщил Ганул.

В Telegram также пишут, что тело 50-летнего мужчины с простреленной головой и туловищем нашли между Красным Хутором и поселком Таирово. Рядом стоял автомобиль Tesla с открытой дверцей.

Сообщение Демьяна Ганула. Фото: скриншот

Комментарий полиции Одесской области

Как сообщили в ГУНП Одесской области, жертву с огнестрельными ранениями нашли вечером 18 октября на обочине дороги в пригороде Одессы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщение полиции Одесщины. Фото: скриншот

Напомним, житель Одесщины посреди улицы до смерти забил мужчину из-за того, что его оскорбили слова жертвы. Подозреваемый был задержан.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Николаевской области мужчина до смерти избил свою сожительницу, а тело закопал в лесу. Злоумышленник задержан — ему грозит до 10 лет тюрьмы.