Побиття в коледжі на Одещині: студент побив однолітка

Хлопчики б'ють ровесника. Фото ілюстративне: Deposit photos

На Одещині поліція розслідує випадок жорстокого побиття між двома студентами коледжу. Наразі відомо, що кримінальне провадження вже відкрито, а батьки потерпілого звернулися до правоохоронців.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Подія сталася в укритті Савранського професійного коледжу. Там 17-річний студент під час тривоги жорстоко побив свого молодшого товариша. Як повідомляє поліція, конфлікт, попередньо, виник на ґрунті неприязних стосунків між хлопцями.

Відео побиття поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Мати 16-річного потерпілого написала заяву до правоохоронців з проханням притягнути кривдника до відповідальності. За словами матері, її син зазнав тілесних ушкоджень від дій старшого студента.

Яке покарання

У поліції розпочали провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження. Наразі призначено судово-медичну експертизу, яка визначить точний характер і ступінь ушкоджень, отриманих потерпілим.

Нагадаємо, на Одещині чоловік, який уже провів понад 18 років у в’язниці за низку злочинів, знову потрапив під слідство за збут метадону. Також в передмісті Одеси вночі застрелили чоловіка.