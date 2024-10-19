Рецидивіст з Ізмаїла постане перед судом за збут метадону

Поліцейський виписує протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині чоловік, який уже провів понад 18 років у в’язниці за низку злочинів, знову потрапив під слідство за збут метадону. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі справи

Наприкінці серпня працівники Ізмаїльського районного відділу поліції задокументували чергове правопорушення місцевого мешканця — на центральному ринку міста він збував метадон. Під час санкціонованого обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили ще шість згортків із наркотиками та гроші, отримані від незаконної діяльності.

Підозрюваного було затримано, а за клопотанням слідчих суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше цей чоловік вже був засуджений за крадіжки, пограбування, розбій і зберігання наркотиків, а тепер йому інкримінують незаконний збут наркотичних засобів.

Згортки з метадоном. Фотоколаж: Нацполіція

Яке покарання за збут наркотиків

Чоловіка обвинувачують у повторному скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, що передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт уже передано до суду.

Нагадаємо, в Одеській області 19-річний хлопець викрав 5 тисяч гривень у місцевої жінки через брак фінансів. Також в передмісті Одеси вночі застрелили чоловіка.