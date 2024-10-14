У Харкові судили одеського афериста — за що

Обіцяв зробити депутатом — у Харкові засудили хитрого одесита
Одесит, який проживає у Харкові, пропонував знайомим за великі гроші допомогти стати високопосадовцем або депутатом. Втім, оборудки викрили правоохоронці, й тепер шахрай сяде за ґрати на 5,5 року.
Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Дзержинського райсуду Харкова.
Подробиці справи
Чоловік діяв спільно з поплічником, справу якого виділили в окреме кримінальне провадження. Разом вони пропонували знайомим високі посади за великі гроші. Зокрема, за 1 млн доларів шахраї обіцяли чоловікові місце голови Харківської ОВА. Іншого охочого вони мали влаштувати керівником головного управління Податкової служби в області. Нарешті, обратися депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу", за словами аферистів, коштувало 1,53 млн доларів.
Один із "клієнтів" повідомив про щедрі пропозиції правоохоронцям. Ділків затримали, коли вони отримували фальшиві гроші в одному з харківських ресторанів.
Рішення суду
У суді одесит повністю визнав свою провину і заявив про щире каяття. Наступні п'ять з половиною років він проведе за ґратами. Крім того, у нього конфіскують майно.
Нагадаємо, на Одещині шахраї видурили у жінки 14 тис. грн, прикриваючись іменем Петра Порошенка.
Також в Одеській області затримали хакера. Він виставив на продаж вкрадені дані 100 тис. українців.
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