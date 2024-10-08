У мешканки Одещини видурили гроші, прикриваючись ім'ям Порошенка

Жінка тримає телефон у руках. Фото ілюстративне: freepik

Мешканці Ізмаїла запропонували гроші нібито від імені "Фонду Порошенка". Вона радо погодилася і тільки згодом зрозуміла, що має справу з шахраями.

Про це повідомляє видання "Бессарабія.Inform".

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Обставини справи

Жертвою аферистів стала 62-річна жінка. Їй зателефонував невідомий, який назвався представником "Фонду Порошенка". Він запевнив, що вона має можливість отримати допомогу від колишнього президента. Для цього треба було лише декілька разів натиснути цифру "1" під час автоматичних дзвінків.

Зробивши це, жінка виявила, що втратила доступ до свого онлайн-кабінету у "Приват 24". Зателефонувавши на гарячу лінію банку, вона дізналася, що з її рахунку зняли 14 тис. грн.

Зараз шахраїв шукають правоохоронці.

Як не попастися

Якщо ви випадково розкрили дані своєї платіжної картки, інтернет-банкінгу, негайно телефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті картки. Вимагайте блокування коштів на рахунку, а у випадку несанкціонованого списання коштів — блокування трансакцій та надайте звернення до банку — отримувача коштів щодо їх блокування або повернення.

Нагадаємо, на Одещині затримали хакера, який виставив на продаж дані 100 тис. українців.

Також в Одесі судитимуть учасників грандіозної шахрайської оборудки.